Trame d' Arte | artiste e artisti del territorio raccontano storie di donne attraverso l' arte

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Cooperativa Demetra di Avellino organizza Trame d'Arte, un evento che coinvolge artisti e artiste locali. L'iniziativa si concentra sul tema delle donne, con le opere create per esprimere storie, emozioni e rappresentazioni femminili. L’evento si svolge nella regione e coinvolge diversi creatori che condividono le loro prospettive attraverso l’arte.

L'iniziativa si terrà l'8 marzo 2026 alle ore 17.00 presso il Circolo della Stampa Avellino e vedrà la partecipazione di artisti locali che, attraverso diverse forme espressive – dalla pittura alla musica, dalla parola alla performance – racconteranno storie di donne, esperienze di vita e percorsi personali. L'evento vuole essere un'occasione per valorizzare il talento artistico locale, creare un ponte tra cultura, comunità e impegno sociale e promuovere la riflessione e la consapevolezza sulla condizione femminile.

L’Ecomuseo Adda di Leonardo. Mappe virtuali, arte e storie. La scoperta dei tesori del territorioLe storie delle persone, le mappe di 260 luoghi diversi, ventisei itinerari e le esperienze di nove escursionisti.

Terni, mostra di arte contemporanea ‘Dal museo alla fiera’: “Capacità di esprimersi degli artisti e valorizzazione del territorio” FOTOUna mostra di arte contemporanea ospita il museo Diocesano e Capitolare denominata ‘Dal museo alla fiera’.

Trame d’Arte, al Circolo della Stampa di Avellino arte e musica per raccontare le storie delle donneArte, musica e parole per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Sabato 8 marzo, alle ore 17, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà Trame d’Arte, un evento promosso dalla Cooperati ... irpiniaoggi.it

«Trame di Comunità», un’installazione dell’artista Lucy OrtaArezzo, 27 febbraio 2026 – A CasermArcheologica arriva Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell ’artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinv ... lanazione.it

