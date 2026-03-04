Droga nascosta | 18enne fermato con 11g di hashish nelle parti intime

Un ragazzo di 18 anni è stato fermato dai carabinieri di Palagonia mentre trasportava 11 grammi di hashish nascosti nelle parti intime. L'individuo è stato denunciato formalmente per detenzione di sostanze stupefacenti con l'accusa di spaccio. I militari hanno effettuato il controllo e hanno sequestrato la droga durante l'operazione.

Un giovane di diciotto anni è stato formalmente denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Palagonia per detenzione di sostanze stupefacenti allo scopo dello spaccio. L'episodio si è verificato nel corso di un servizio perlustrativo nei pressi di via Vittorio Emanuele, dove l'autorità ha fermato un'Alfa Romeo Mito guidata da un ventiduenne e con a bordo due altri passeggeri. Durante il controllo, i militari hanno percepito un odore sospetto all'interno dell'abitacolo, confermando così le loro perplessità iniziali nate dall'atteggiamento nervoso del gruppo. Dall'esito delle ispezioni è emerso che il diciottenne nascondeva undici grammi di hashish nella maglieria intima, mentre il diciannovenne era in possesso di una dose di marijuana nelle tasche dei jeans.