Il concerto di Harry Styles ad Amsterdam | la giacca rossa la corsa finale sessantamila persone e una telefonata di Zoë Kravitz Due ore per capire chi è diventato davvero
Il concerto di Harry Styles alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam ha segnato l'inizio del suo Together Tour, che prevede 67 date in sette città. L'artista, dopo tre anni di assenza, si è esibito con 18 musicisti sul palco, indossando una giacca rossa e concludendo con una corsa sul palco. Durante lo spettacolo, ha ricevuto una telefonata da Zoë Kravitz, mentre circa sessantamila persone erano presenti a seguire la esibizione. Lo show ha durato due ore.
Alla Johan Cruijff Arena è partito il Together, Together Tour, 67 date in sette città del mondo. Dopo tre anni di silenzio, il ragazzo che ha fatto il percorso più difficile nel pop - da boyband ad artista vero - è tornato più libero, più adulto e con 18 musicisti sul palco. Noi c'eravamo, ed ecco com'è andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Waarom levert Harry Styles Amsterdam miljoenen op
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Io quando dico che ho la FOMO per il concerto di Harry Styles e la gente pensa semplicemente che io sia un po' dispiaciuta e invece dentro la mia testa c'è questo x.com
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