HBO ha diffuso il primo teaser della serie ispirata a Harry Potter, riportando gli spettatori nel mondo di Hogwarts. Nel video sono visibili alcuni membri del cast e vengono annunciate la data di uscita e le prime anticipazioni sul nuovo adattamento. La serie sarà basata sul primo libro della saga, con dettagli sui personaggi e ambientazioni già svelati nel breve filmato.

Il punto di partenza è noto: il primo libro, quello della scoperta. Ma il tono del teaser lascia intendere che l’obiettivo non è semplicemente ripercorrere una storia già raccontata, quanto piuttosto rileggerla con maggiore calma, restituendo spazio a dettagli, passaggi e relazioni che il cinema aveva dovuto comprimere. Le immagini sono ancora poche, costruite per evocare più che per spiegare. Hogwarts torna in tutta la sua imponenza. A incarnare il nuovo trio sono Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley), scelti dopo un casting lungo e competitivo. La selezione ha puntato non solo sulle singole performance, ma anche sull’alchimia tra i tre, un elemento che nella storia pesa quanto gli incantesimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Potter, il primo teaser della serie HBO ci riporta a Hogwarts: cast, data di uscita e cosa aspettarsi dal nuovo adattamento

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