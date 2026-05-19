I produttori della serie HBO dedicata a Harry Potter hanno comunicato un cambio nel cast, introducendo un nuovo attore per uno dei ruoli principali. La decisione riguarda la sostituzione di una delle protagoniste, che non sarà più presente nella seconda stagione. Questa modifica è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta. La serie, basata sui libri, continuerà con questo nuovo interprete nella parte interessata.

I produttori della serie HBO di Harry Potter hanno annunciato il recast. A cambiare è uno dei personaggi principali. I produttori della serie HBO di Harry Potter hanno annunciato il recast di uno dei ruoli principali. Una delle protagoniste, nella seconda stagione, cambierà ufficialmente volto. Nella seconda stagione della serie HBO dedicata alla storia di Harry Potter, una delle protagoniste cambierà volto. I produttori della serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling ha annunciato il cambiamento all’interno del cast. Gracie Cochrane ha rinunciato a interpretare il ruolo di Ginny Weasley, la sorella del protagonista Ron. Sono passati pochi mesi dall’annuncio del rinnovo dello show per una seconda stagione ed è stato commentato anche l’addio della giovane attrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La serie HBO di Harry Potter cambia il cast: fuori una delle protagoniste dalla Stagione 2

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Así es como la serie de Harry Potter ESTÁ CAMBIANDO TODO LO QUE CONOCES

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