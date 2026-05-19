Harry Potter l'interprete di Ginny Weasley lascia il cast della serie per circostanze impreviste

L’attrice che interpreta Ginny Weasley nella serie di Harry Potter ha comunicato di aver lasciato il cast, citando “circostanze impreviste” come motivo della sua uscita. La giovane artista aveva iniziato a lavorare sul set diversi anni fa e aveva interpretato il ruolo della sorella minore di Ron. La decisione di abbandonare il progetto è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che l’hanno portata a questa scelta.

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