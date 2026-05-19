Harry Potter l'interprete di Ginny Weasley lascia il cast della serie per circostanze impreviste
L’attrice che interpreta Ginny Weasley nella serie di Harry Potter ha comunicato di aver lasciato il cast, citando “circostanze impreviste” come motivo della sua uscita. La giovane artista aveva iniziato a lavorare sul set diversi anni fa e aveva interpretato il ruolo della sorella minore di Ron. La decisione di abbandonare il progetto è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze che l’hanno portata a questa scelta.
Gracie Cochrane lascia il cast della serie di Harry Potter. La giovane interprete di Ginni Weasley, sorella minore di Ron, ha annunciato la decisione di rinunciare al ruolo "a causa di circostante impreviste". Lo scorso marzo sul set si sarebbe verificato un episodio di bullismo, anche se non si sa chi ne sia stato coinvolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
What If Ginny Weasley Was Sorted Into Slytherin Harry Potter Alternate History
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