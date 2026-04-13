Finding Harry | uno sguardo al cast della serie su Harry Potter

Il Natale si avvicina e le riprese della nuova serie ispirata a Harry Potter sono in corso. Il cast comprende attori italiani e internazionali che interpreteranno i vari personaggi della saga. Le scene vengono girate in diverse location, tra cui studi cinematografici e ambientazioni all’aperto. La produzione ha annunciato che la serie sarà disponibile prossimamente su una piattaforma di streaming, senza specificare ancora una data di uscita.

Il Natale si avvicina e Hogwarts è già in fermento: ecco chi darà vita alla nuova saga di Harry Potter. A otto mesi dall’uscita della serie HBO, un documentario di 30 minuti ha già conquistato 24 paesi. Incontriamo il cast che dovrà portare il peso di una leggenda. Il 25 dicembre 2026 su HBO Max, la storia di “The Boy Who Lived” riparte da zero. Ma già oggi, grazie al documentario “ Finding Harry: The Craft Behind the Magic ” uscito a sorpresa il 5 aprile su HBO Max — sappiamo molto di più su chi abiterà il mondo di Hogwarts questa volta. La voce di Hagrid ci fa da guida. Narrato da Nick Frost, che nella serie vestirà i panni del grande e buono Hagrid, il documentario di circa 25 minuti si presenta come uno sguardo intimo e artistico sulla realizzazione della tanto attesa produzione HBO.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Finding Harry”: uno sguardo al cast della serie su Harry Potter Daniel Radcliffe: "Smettete di chiedere degli attori originali al cast della serie di Harry Potter"Daniel Radcliffe chiede apertamente alla stampa di settore di smettere di interrogare i nuovi interpreti della serie su Harry Potter sul passato e di... Harry Potter: il 5 aprile arriva su HBO Max uno speciale dietro le quinte della serie, ecco il trailerI fan della magica saga potranno vedere nuovi dettagli del modo in cui è stato riportato in vita il mondo creato da J. HBO Just Dropped ANOTHER Harry Potter Special…