A dicembre arriverà su HBO la serie televisiva dedicata alle avventure di Harry Potter, suscitando grande attesa tra i fan. Recentemente, sono stati annunciati i dettagli riguardanti il cast, incluso l’attore scelto per interpretare Sirius Black. La scelta ha generato molte discussioni tra gli appassionati, che aspettano di vedere come verrà rappresentato il personaggio nella trasposizione televisiva.

Il prossimo dicembre debutterà finalmente la serie HBO dedicata alle avventure di Harry Potter e l’attesa è già alle stelle. Si conoscono, ovviamente, i nomi degli attori che nella prima stagione – che dovrebbe riferirsi agli eventi raccontati nel primo libro, ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ – presteranno i volti ai personaggi. Sarà difficile immaginare altri interpreti per i ruoli che in passato hanno regalato il successo a Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint o consolidato la carriera di star oggi compiante come Robbie Coltrane, Alan Rickman e Maggie Smith ma di certo i nuovi attori riusciranno a diventare i beniamini delle future generazioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Harry Potter, i fan hanno trovato l’interprete perfetto per Sirius Black nella serie tv

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