A caccia di scatti che raccontano l' autenticità di Soriano nel Cimino

Sabato 11 aprile a Soriano nel Cimino è iniziato il progetto “Borghi maestri”, promosso da Confartigianato imprese Viterbo. L’iniziativa si concentra sulla realizzazione di fotografie che documentano l’aspetto autentico del borgo e delle sue attività quotidiane. L’obiettivo è catturare momenti rappresentativi del luogo attraverso scatti fotografici, contribuendo a mettere in evidenza le caratteristiche distintive del centro storico.

Sabato 11 aprile, a Soriano nel Cimino, prende avvio il progetto “Borghi maestri”, ideato da Confartigianato imprese Viterbo. L'iniziativa nasce per creare un modello di sviluppo integrato, che coniughi cultura, arte, cinema, artigianato e turismo esperienziale. Il primo appuntamento è un workshop fotografico con Luca Storri, per conoscere ed esplorale il borgo di Soriano nel Cimino e raccontarlo attraverso alcuni scatti. Le fotografie realizzate dai partecipanti sono poi esposte in una mostra allestita a ottobre. Il ritrovo e la partenza sono fissati alle ore 8 davanti palazzo Chigi Albani. Il workshop finisce a pomeriggio inoltrato, si consiglia dunque un abbigliamento comodo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incendio nella Casa della salute di Soriano nel Cimino Treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel CiminoScontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo.