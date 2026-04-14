Accademia di Santa Cecilia omaggio a Hans Werner Henze

L’Accademia di Santa Cecilia, una delle più antiche istituzioni musicali di Roma, ha organizzato un omaggio dedicato a Hans Werner Henze. La celebrazione si è svolta nel suo teatro storico, con un programma che ha incluso esecuzioni di composizioni del compositore tedesco. L’evento ha coinvolto musicisti e direttori d’orchestra, portando sul palco brani scelti dalla vasta produzione di Henze. La serata ha attirato un pubblico composto da appassionati e professionisti del settore musicale.

L’Accademia di Santa Cecilia, uno delle istituzioni musicali più antiche - fu fondata a Roma nel 1585 - e prestigiose del mondo, celebra i 100 anni della nascita di Hans Werner Henze (Gütersloh, 1 luglio 1926 - Dresda, 27 ottobre 2012), creatore del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e a più riprese direttore artistico del festival. E lo fa programmando nel cartellone 2026-2027 l’esecuzione di ‘Voices’, un ciclo di canti su testi di Ungaretti, Brecht e altri, caratterizzato dall’impronta civile e politica e da una straordinaria varietà di stili. Ciò che rende ancor più significativo per Montepulciano e per la Valdichiana Senese...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia di Santa Cecilia, omaggio a Hans Werner Henze La ’Santa Cecilia’ di FranceschiniAl museo Davia Bargellini di Bologna, in Strada Maggiore, oggi alle 17,30 verrà esposta per la prima volta al pubblico, come ’ospite’ in prestito da... Santa Cecilia, raffica di controlli: multe, sequestri e un Daspo urbanoProsegue l’attività di monitoraggio del territorio disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli, guidato dal tenente colonnello Daniele De... Argomenti più discussi: Accademia di Santa Cecilia, la stagione estiva dal 2 luglio; Bach, l'attualità della Passione; Accademia di Santa Cecilia, omaggio a Hans Werner Henze; Santa Cecilia, Harding e l'orchestra in tour europeo con Igor Levit. Accademia Nazionale di Santa Cecilia facebook Daniel Harding, @igorpianist e l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, ieri, protagonisti del primo concerto sinfonico di questa settimana x.com