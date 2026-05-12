Scatola Sonora Omaggio di Andrea Dieci a Hans Werner Henze per il centenario dalla nascita

Da pisatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo concerto della stagione di Scatola Sonora si è svolto con un omaggio di Andrea Dieci a Hans Werner Henze in occasione del centenario della nascita del compositore. La rassegna, organizzata da I Concerti della Normale, si concentra su linguaggi sonori innovativi e musica contemporanea, includendo anche repertori del XX e XXI secolo. La serata ha concluso questa serie di appuntamenti dedicati alle contaminazioni musicali.

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Quinto ed ultimo appuntamento di questa stagione con Scatola Sonora, la rassegna de I Concerti della Normale dedicata a nuovi linguaggi sonori, contaminazioni, musica contemporanea e repertori del XX e XXI secolo. In cartellone Andrea Dieci, uno dei più apprezzati chitarristi classici italiani.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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