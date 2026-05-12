Israele il nuovo tribunale speciale militare per i crimini del 7 ottobre 2023

In Israele, la Knesset ha approvato una legge per istituire un nuovo tribunale speciale militare dedicato ai crimini commessi il 7 ottobre 2023. La decisione è stata presa in risposta a specifici episodi verificatisi in quella data e prevede la creazione di una struttura giudiziaria dedicata. La legge disciplina le modalità di funzionamento di questo tribunale e le competenze di cui si occuperà.

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LaKnesset(il parlamento monocamerale dello Stato diIsraele) ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati delleatrocità commesse durante l’attacco del7 ottobre 2023.Il testo è passato con 93 voti favorevoli e nessun voto contrario, segnando uno dei rari momenti di unità bipartisan nella politica israeliana. La nuova normativa prevede la creazione di unacorte dedicataai circa300 presunti terroristicatturati dalle forze di sicurezza israeliane dopo gli attacchi. Il tribunale avrà competenza su tutti i reati collegati all’operazione di Hamas, compresa l’accusa di genocidio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, il nuovo tribunale speciale militare per i crimini del 7 ottobre 2023 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Israele istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobreLa Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i 300 presunti... Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare specialeLa decisione della Knesset di istituire un tribunale militare speciale per processare i presunti responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 segna... Argomenti più discussi: Flotilla, legali incontrano attivisti trattenuti in Israele: Hanno subito violenze; Gli Stati Uniti premono per un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano; Flotilla, Israele proroga di 6 giorni detenzione 2 attivisti; Flotilla, muore la madre dell’attivista Avila: nuovo no al rilascio. STUDIO GENTILINI DI GENTILINI ARRIGO - Results on X | Live Posts & Updates x.com AOC sulla proposta di mappa per il ridisegno dell'Virginia fallita: I tribunali sono stati dirottati da attivisti conservatori. In tutti gli altri stati, quelle mappe sono state approvate dalle legislature statali. La Virginia è stata un'elezione di tre milioni di americani. Quest reddit Massacri del 7 ottobre, Israele istituisce un tribunale militare specialeTra esigenza di giustizia e tensioni globali, la nuova corte militare israeliana riaccende il dibattito su diritto, sicurezza e legittimità internazionale ... ilgiornale.it