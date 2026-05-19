Hamas cambia volto | Mohammed Awda verso la guida delle Brigate al-Qassam

Le Brigate Izz al-Din al-Qassam, braccio militare di Hamas, stanno attraversando una fase di trasformazione interna. In questo periodo, si segnala il passaggio di leadership di Mohammed Awda alla guida di questa organizzazione armata. La riconfigurazione delle strutture militari si inserisce nel contesto del conflitto a Gaza, che vede una riorganizzazione delle forze coinvolte. Questa modifica nel vertice delle brigate si accompagna a cambiamenti nella loro attività e nelle strategie adottate.

La fase attuale del conflitto a Gaza sta determinando una profonda riconfigurazione interna delle strutture militari di Hamas, in particolare del suo braccio armato, le Brigate Izz al-Din al-Qassam. Le perdite accumulate ai vertici della catena di comando, conseguenti a operazioni israeliane di targeting mirato, hanno innescato una rapida riallocazione delle responsabilità operative e strategiche. In questo scenario, il nome di Mohammed Awdas sembra emergere come figura centrale nella probabile successione alla guida militare, segnando un possibile spostamento verso una leadership più tecnica. Cosa sappiamo di Mohammed Awda: formazione, rete interna e ascesa silenziosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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