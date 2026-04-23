Repubblica | Napoli Conte cambia volto | Alisson guida la svolta contro la Cremonese

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli ha affrontato la sfida contro la Cremonese con alcune modifiche nella formazione. La partita è stata segnata dalla presenza in porta di Alisson, che ha avuto un ruolo chiave nella vittoria. La squadra ha mostrato segnali di reazione, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. La prossima sfida sarà importante per valutare i progressi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli cerca risposte immediate dopo la prova opaca contro la Lazio. Come riportato da la Repubblica Napoli, l’imperativo di Antonio Conte è chiaro: rilanciare la manovra offensiva e cancellare lo zero alla voce tiri in porta. La sfida contro la Cremonese al Maradona diventa così uno snodo cruciale per blindare la qualificazione in Champions League e restare agganciati al secondo posto. I numeri recenti preoccupano. Secondo la Repubblica Napoli, nelle ultime quattro partite gli azzurri hanno realizzato appena tre reti, un dato che certifica le difficoltà offensive della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Conte cambia volto: Alisson guida la svolta contro la Cremonese” Notizie correlate Conte cambia il Napoli: svolta verso la CremoneseIl Napoli si avvicina alla sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare parecchio. Calcio Napoli, Alisson Santos scalpita: possibile titolare contro la Cremonese, Conte valuta nuovi cambiIl brasiliano pronto a partire dall’inizio dopo oltre un mese: possibile rivoluzione sulle fasce con Gutierrez che insidia Spinazzola in vista della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Massimo Mauro: a Milan e Juve servono 3 fuoriclasse. Conte non resterà a Napoli, lo vedo alla Roma; Napoli, Conte non rinuncia ai Fab Four. Al Maradona accoglienza speciale per Pedro; ? NAPOLI. Repubblica: Conte chiede certezze per lottare ancora per lo scudetto; REPUBBLICA - NAPOLI, LUKAKU TORNA IN BELGIO: NESSUN INCONTRO CON CONTE E FUTURO IN BILICO. Repubblica, Corbo: Napoli già in vacanza! Conte metta dentro chi ha ancora fameAntonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle ... tuttonapoli.net La Repubblica ed. Napoli: De Laurentiis-Conte, i patti per il futuroIl quotidiano Repubblica, in prima pagina dell'edizione Napoli, va al cuore del problema: cosa decideranno Conte e il presidente? mondonapoli.it Quarta Repubblica - facebook.com facebook Pace, diritti, Costituzione: le parole d’ordine per festeggiare gli 80 anni della Repubblica In occasione del 2 giugno Festa della Repubblica che ripudia la guerra @RetePaceDisarmo e @Sbilanciamoci lanciano la proposta “La nostra Repubblica della Pace” x.com