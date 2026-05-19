Ha un infarto sulla nave da crociera la capitaneria salva un uomo di 62 anni

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona di 62 anni ha subito un infarto a bordo di una nave da crociera, portando alla richiesta di intervento da parte delle autorità. La segnalazione è stata ricevuta alle 9 di domenica 17 maggio dalla sala operativa della guardia costiera di Palermo. Immediatamente, sono state avviate le procedure di soccorso per assistere l’uomo e garantire i necessari interventi medici a bordo. La nave si trovava in navigazione nel Mar Mediterraneo al momento dell’incidente.

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Infarto sulla nave da crociera. La segnalazione è arrivata alle 9 del mattino di domenica 17 maggio alla sala operativa della guardia costiera di Palermo. L’emergenza sanitaria era a bordo della nave “Queen Anne”, una richiesta di soccorso di un passeggero britannico di 62 anni, colto da un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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