Ha un infarto sulla nave da crociera la capitaneria salva un uomo di 62 anni

Una persona di 62 anni ha subito un infarto a bordo di una nave da crociera, portando alla richiesta di intervento da parte delle autorità. La segnalazione è stata ricevuta alle 9 di domenica 17 maggio dalla sala operativa della guardia costiera di Palermo. Immediatamente, sono state avviate le procedure di soccorso per assistere l’uomo e garantire i necessari interventi medici a bordo. La nave si trovava in navigazione nel Mar Mediterraneo al momento dell’incidente.

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