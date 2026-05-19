Ha ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione Un volo di 150 metri | arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore della catena Mango Isak
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione. L’episodio è avvenuto su un sentiero di montagna, dove il padre è stato trascinato giù per circa 150 metri. L’arrestato è il figlio della vittima, figlio di un noto imprenditore nel settore della moda. La polizia ha confermato che l’evento si è verificato in un’area di montagna e che l’uomo è stato fermato poco dopo.
Jonathan Andic è stato arrestato. L’accusa, l’omicidio del padre, Isak Andic, fondatore del noto marchio di moda Mang o. Un colpo di scena in un caso che inizialmente era stato archiviato, catalogato come incidente di montagna. I fatti risalgono al dicembre 2025 quando i due, papà e figlio, si trovavano vicino alle grotte di Salnitre per un’escursione. La zona è quella di Collbató, ai piedi della montagna di Montserrat, provincia di Barcellona. Isak, 71 anni, cade da un precipizio: un volo di 150 metri, la morte sul colpo. Con lui, unico testimone, il maggiore dei suoi tre figli, il 52enne Jonathan Andic che da subito nega ogni coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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