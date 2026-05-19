Ha ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione Un volo di 150 metri | arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore della catena Mango Isak

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione. L’episodio è avvenuto su un sentiero di montagna, dove il padre è stato trascinato giù per circa 150 metri. L’arrestato è il figlio della vittima, figlio di un noto imprenditore nel settore della moda. La polizia ha confermato che l’evento si è verificato in un’area di montagna e che l’uomo è stato fermato poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jonathan Andic è stato arrestato. L’accusa, l’omicidio del padre, Isak Andic, fondatore del noto marchio di moda Mang o. Un colpo di scena in un caso che inizialmente era stato archiviato, catalogato come incidente di montagna. I fatti risalgono al dicembre 2025 quando i due, papà e figlio, si trovavano vicino alle grotte di Salnitre per un’escursione. La zona è quella di Collbató, ai piedi della montagna di Montserrat, provincia di Barcellona. Isak, 71 anni, cade da un precipizio: un volo di 150 metri, la morte sul colpo. Con lui, unico testimone, il maggiore dei suoi tre figli, il 52enne Jonathan Andic che da subito nega ogni coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un8217escursione un volo di 150 metri arrestato jonathan andic figlio del fondatore della catena mango isak
© Ilfattoquotidiano.it - “Ha ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione. Un volo di 150 metri”: arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore della catena Mango, Isak
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Jonathan Andic, arrestato il figlio del fondatore di Mango: è accusato di aver ucciso il padre spingendolo in un dirupoSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante...

Omicidio Isak Andic fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan: la polizia non crede all'incidenteIl figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del brand Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione, è stato arrestato: è accusato di omicidio.

jonathan andic ha ucciso il padreChi è Jonathan Andic, il figlio del fondatore di Mango arrestato e accusato di aver ucciso il padreI Mossos d'Esquadra hanno arrestato Jonathan Andic, sospettato dell’omicidio del padre Isak Andic, fondatore del marchio di moda Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione sul monte Montse ... affaritaliani.it

jonathan andic ha ucciso il padreJonathan Andic, arrestato il figlio del fondatore di Mango: è accusato di aver ucciso il padre spingendolo in un dirupoSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web