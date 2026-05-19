Ha ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione Un volo di 150 metri | arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore della catena Mango Isak

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre spingendolo da un dirupo durante un’escursione. L’episodio è avvenuto su un sentiero di montagna, dove il padre è stato trascinato giù per circa 150 metri. L’arrestato è il figlio della vittima, figlio di un noto imprenditore nel settore della moda. La polizia ha confermato che l’evento si è verificato in un’area di montagna e che l’uomo è stato fermato poco dopo.

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