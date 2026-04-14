Rischio carenze di farmaci e costi in aumento con la guerra in Iran | l’allarme di Confindustria

A causa del conflitto in Iran e della crisi energetica, si prevede un aumento dei costi per i principi attivi e i materiali di confezionamento dei farmaci, con il rischio di carenze. La situazione attuale ha portato a preoccupazioni tra le aziende del settore farmaceutico, che monitorano attentamente l’approvvigionamento e i prezzi. La guerra ha quindi effetti diretti sulla disponibilità e sul costo di alcuni medicinali.