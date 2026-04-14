Rischio carenze di farmaci e costi in aumento con la guerra in Iran | l’allarme di Confindustria
A causa del conflitto in Iran e della crisi energetica, si prevede un aumento dei costi per i principi attivi e i materiali di confezionamento dei farmaci, con il rischio di carenze. La situazione attuale ha portato a preoccupazioni tra le aziende del settore farmaceutico, che monitorano attentamente l’approvvigionamento e i prezzi. La guerra ha quindi effetti diretti sulla disponibilità e sul costo di alcuni medicinali.
A causa del conflitto in Iran e della crisi energetica, farmaci a rischio carenze e costi in aumento per principi attivi e materiali di confezionamento. L’allarme delle associazioni di categoria: "Possibili criticità dall'estate in Italia ed Europa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra in Iran e farmaci, Zagaria (DOC Pharma): “Preoccupa l’aumento dei costi e il rischio di rotture di stock”“C’è preoccupazione medio-alta per gli effetti della guerra in Iran sulla filiera del farmaco.
La guerra in Iran e l’effetto sui farmaci, tra costi e carenzeSe la guerra in Medio Oriente durerà cinque settimane, il problema di disponibilità dei farmaci sarà elevato.