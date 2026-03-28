L'agenzia di rating Moody’s ha rivisto le previsioni sul Pil dell’Italia, prevedendo un rallentamento nel 2026. Contestualmente, si attende un aumento dell’inflazione nel prossimo anno. La relazione segnala che l’economia del paese subirà un rallentamento modesto, mentre i prezzi al consumo riprenderanno a salire. La guerra in Iran viene citata come uno dei fattori di preoccupazione nel contesto globale.

Secondo l’agenzia di rating Moody’s, il Pil dell’Italia rallenterà leggermente nel 2026 mentre l’ inflazione tornerà a salire. L’inciampo per l’economia italiana arriva dalla guerra in Medio Oriente, con la crisi in Iran e nello Stretto di Hormuz. Pil Italia 2026, crescita limata. Moody’s ha rivisto al ribasso le previsioni sul Pil italiano per il 2026, portandole da +0,8% a +0,7%. Si tratta di una correzione contenuta ma significativa dal momento che il quadro era già quello di una crescita moderata. Secondo l’agenzia Moody’s, lo scenario di base resta relativamente stabile e si ipotizza un conflitto limitato nel tempo. Tuttavia, il margine di rischio resta elevato: un prolungamento delle tensioni potrebbe avere effetti più profondi sulla crescita economica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Moody’s rivede il Pil dell’Italia e lancia l’allarme per la guerra in Iran

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