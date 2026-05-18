Autobottisti sul piede di guerra le richieste ad Aica e Ati | un anno di proroga e regole certe

Gli autisti di autobotti hanno manifestato insoddisfazione, chiedendo una proroga di un anno e norme chiare. Dopo un incontro tra Ati idrico, Aica e Prefettura, era stato annunciato un prolungamento di sei mesi della convenzione con le aziende private che gestiscono il trasporto dell’acqua potabile. Tuttavia, gli autisti hanno appreso questa decisione attraverso le notizie, senza essere stati coinvolti direttamente nel processo decisionale. La questione riguarda la gestione delle autorizzazioni e le modalità operative nel settore.

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