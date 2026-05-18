Autobottisti sul piede di guerra le richieste ad Aica e Ati | un anno di proroga e regole certe
Gli autisti di autobotti hanno manifestato insoddisfazione, chiedendo una proroga di un anno e norme chiare. Dopo un incontro tra Ati idrico, Aica e Prefettura, era stato annunciato un prolungamento di sei mesi della convenzione con le aziende private che gestiscono il trasporto dell’acqua potabile. Tuttavia, gli autisti hanno appreso questa decisione attraverso le notizie, senza essere stati coinvolti direttamente nel processo decisionale. La questione riguarda la gestione delle autorizzazioni e le modalità operative nel settore.
Nonostante le rassicurazioni emerse dopo il vertice fra Ati idrico, Aica e Prefettura circa la proroga di sei mesi della convenzione con le aziende private che si occupano del trasporto di acqua potabile, decisione quest’ultima che gli stessi autobottisti avrebbero appreso dalle pagine di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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