Manchester City Guardiola dice addio a fine stagione

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della stagione 2025-2026, l'allenatore spagnolo lascerà la guida del club di Manchester. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa britanniche, tra cui la Bbc e il Mail Online, che hanno annunciato l'addio di Guardiola. Il tecnico, che ha appena compiuto 55 anni, ha diretto la squadra per diversi anni, ottenendo numerosi successi. La decisione di partire è stata comunicata prima della conclusione dell’attuale campionato.

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(Adnkronos) – Pep Guardiola lascia il Manchester City alla fine della stagione 2025-2026. L'addio del 55enne manager catalano è anticipato dalla Bbc e dal Mail Online. Guardiola dirà addio ai citizens dopo 10 anni, con una stagione d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Guardiola ha conquistato 17 trofei con il City comprese 6 Premier League,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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