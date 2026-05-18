Manchester City Guardiola dice addio a fine stagione

Al termine della stagione 2025-2026, l'allenatore spagnolo lascerà la guida del club di Manchester. La notizia è stata diffusa da fonti di stampa britanniche, tra cui la Bbc e il Mail Online, che hanno annunciato l'addio di Guardiola. Il tecnico, che ha appena compiuto 55 anni, ha diretto la squadra per diversi anni, ottenendo numerosi successi. La decisione di partire è stata comunicata prima della conclusione dell’attuale campionato.

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