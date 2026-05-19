Gualdo Tadino | via libera al progetto per l’Oasi Rocchetta
A Gualdo Tadino è stato approvato il progetto per l’Oasi Rocchetta, che prevede interventi nelle aree della Valle del Fonno e dell’area Rocchetta. La modifica più significativa riguarda l’accesso alle sorgenti presenti nella valle, con nuove strutture pedonali che verranno realizzate nell’area. L’obiettivo è migliorare la fruibilità del territorio, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sulle caratteristiche delle nuove strutture o sull’impatto sul paesaggio.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso alle sorgenti nella Valle del Fonno?. Quali nuove strutture pedonali verranno costruite nell'area Rocchetta?. Chi deve gestire il cambio di destinazione d'uso dei terreni?. Perché è stata scelta la tecnologia a trivellazione orizzontale?.? In Breve Documentazione aggiornata inviata dai progettisti il 30 marzo scorso.. Interventi idrici utilizzeranno tecnologia T.O.C. per ridurre l'impatto ambientale.. Comunanza Agraria Appennino Gualdese deve gestire il cambio destinazione d'uso terreni.. Nuovi percorsi pedonali e aree parcheggio presso le fontanelle di valle.. La Regione Umbria ha confermato ufficialmente la conclusione della fase di condivisione del Progetto Definitivo per la riqualificazione dell’area Rocchetta, situata nella Valle del Fonno a Gualdo Tadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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