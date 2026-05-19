Gualdo Tadino | via libera al progetto per l’Oasi Rocchetta

A Gualdo Tadino è stato approvato il progetto per l’Oasi Rocchetta, che prevede interventi nelle aree della Valle del Fonno e dell’area Rocchetta. La modifica più significativa riguarda l’accesso alle sorgenti presenti nella valle, con nuove strutture pedonali che verranno realizzate nell’area. L’obiettivo è migliorare la fruibilità del territorio, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sulle caratteristiche delle nuove strutture o sull’impatto sul paesaggio.

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