Inceneritore di Gualdo Tadino il Consiglio di Stato legittima l' archiviazione del progetto da parte della Regione

Il Consiglio di Stato ha confermato l’archiviazione del progetto dell’inceneritore a Gualdo Tadino, stabilendo che la Regione ha agito correttamente nel non proseguire con l’autorizzazione. La decisione riguarda la gestione dei rifiuti nella regione e si basa sulla sentenza n. 1234. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di smaltimento dei rifiuti e sulla legittimità delle scelte amministrative in questo settore.

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