Inceneritore di Gualdo Tadino il Consiglio di Stato legittima l' archiviazione del progetto da parte della Regione
Il Consiglio di Stato ha confermato l’archiviazione del progetto dell’inceneritore a Gualdo Tadino, stabilendo che la Regione ha agito correttamente nel non proseguire con l’autorizzazione. La decisione riguarda la gestione dei rifiuti nella regione e si basa sulla sentenza n. 1234. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulle modalità di smaltimento dei rifiuti e sulla legittimità delle scelte amministrative in questo settore.
Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Umbria. Con la sentenza n. 036572026, la Sezione Quarta ha parzialmente riformato la precedente pronuncia del Tar Umbria, confermando definitivamente la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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