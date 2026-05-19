GTA VI | Rockstar prepara test blindati per evitare leak e spoiler

Rockstar ha organizzato test blindati per il proprio nuovo videogioco, GTA VI, con l’obiettivo di prevenire leak e spoiler. Le sessioni di prova si terranno in ambienti controllati e sotto stretta sorveglianza, impedendo ai partecipanti di divulgare dettagli prima dell’annuncio ufficiale. La società ha predisposto modalità di accesso riservate, rendendo difficile ottenere copie del gioco prima del lancio. Questa strategia mira a mantenere segreti i contenuti e a evitare fughe di informazione non autorizzate.

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