GTA VI | Rockstar prepara test blindati per evitare leak e spoiler
Rockstar ha organizzato test blindati per il proprio nuovo videogioco, GTA VI, con l’obiettivo di prevenire leak e spoiler. Le sessioni di prova si terranno in ambienti controllati e sotto stretta sorveglianza, impedendo ai partecipanti di divulgare dettagli prima dell’annuncio ufficiale. La società ha predisposto modalità di accesso riservate, rendendo difficile ottenere copie del gioco prima del lancio. Questa strategia mira a mantenere segreti i contenuti e a evitare fughe di informazione non autorizzate.
? Punti chiave Come faranno i recensori a testare il gioco senza copie fisiche?. Dove si svolgeranno le sessioni di prova sotto stretta sorveglianza?. Perché Rockstar ha deciso di negare l'accesso ai file digitali?. Quali saranno le conseguenze sulla varietà delle recensioni online?.? In Breve Strategia nasce per prevenire i gravi leak subiti dall'azienda nel 2023.. Lancio previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox.. Il giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe ha riportato l'indiscrezione su X do Controle.. Possibili aperture preordini già ipotizzate per il prossimo 18 maggio.. Rockstar Games pianifica un evento blindato per le recensioni di Grand Theft Auto VI, con l’obiettivo di impedire leak e spoiler prima del lancio previsto per il 19 novembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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