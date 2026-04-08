Il Napoli sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore dopo l'addio di Conte. Tra i candidati c’è anche Maresca, che ha già avuto esperienze in club di rilievo. La squadra punta a trovare un tecnico giovane e in grado di mettere in mostra i talenti presenti in rosa, mantenendo un approccio moderno al gioco. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a riflettere sul futuro della panchina e guarda con attenzione al profilo di allenatori giovani, moderni e capaci di valorizzare i talenti. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza azzurra, secondo Nicolò Schira, ci sono tecnici emergenti come Daniele De Rossi, Fabio Grosso ed Enzo Maresca, tutti accomunati da un’idea di calcio propositiva e da una forte crescita professionale negli ultimi anni. Un ventaglio di opzioni che conferma la volontà del club di aprire un nuovo ciclo tecnico. Ecco le parole del giornalista: “Tra gli allenatori giovani che piacciono a Giovanni Manna ci sono Daniele De Rossi e Fabio Grosso: due allenatori diversi caratterialmente, ma giovani e brillanti, che stanno facendo bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-Conte

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