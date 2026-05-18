Il presidente del Napoli sta considerando diverse opzioni per il futuro della panchina, con tre allenatori in lista. La decisione potrebbe arrivare in caso di separazione definitiva da Antonio Conte, che non è ancora stata ufficializzata. La società ha avviato valutazioni con il direttore sportivo, analizzando i profili di vari candidati. I nomi sono stati riportati dai media sportivi, senza ancora un comunicato ufficiale. La scelta dipenderà dall’evolversi delle trattative e dalle eventuali decisioni dell’attuale allenatore.

De Laurentiis e Manna valutano tre candidati per la panchina del Napoli: chi sono i nomi in corsa secondo il Corriere dello Sport, nel caso di addio definitivo di Antonio Conte. Sarri: il Comandante tra Napoli e Atalanta. Maurizio Sarri rimane il profilo più discusso. Il tecnico della Lazio ha un contratto fino al 2028, ma l’insoddisfazione per una stagione paradossale lo tiene nel mirino azzurro. L’Atalanta però non sta a guardare: la Dea punta a ricreare l’accoppiata napoletana con Giuntoli in panchina, creando concorrenza diretta per De Laurentiis. Sarri dovrà risolvere i dettagli contrattuali prima di qualsiasi accordo. La situazione è complicata da valutazioni reciproche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, De Laurentiis sceglie tra tre strade diverse: chi è in pole per il dopo Conte

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