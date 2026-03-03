migliaia di file pedopornografici arrestato 50enne

La polizia di Pistoia ha arrestato un uomo di 50 anni, residente in città, poiché era in possesso di migliaia di file pedopornografici. L’arresto è stato eseguito dopo una perquisizione che ha portato al sequestro di materiale illecito. La scoperta è avvenuta nel corso di un’indagine avviata in seguito a segnalazioni anonime. L’uomo è stato portato in carcere.

Pistoia, 3 marzo 2026 – La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni residente a Pistoia, trovato in possesso di migliaia di file pedopornografici. L’indagine è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo), struttura del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Gli accertamenti sono stati condotti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, che ha individuato in rete operazioni di upload di materiale illecito raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Grazie agli approfondimenti investigativi, gli inquirenti sono riusciti a ricondurre l’account oggetto di indagine all’uomo poi identificato e indagato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

