La polizia britannica ha annunciato di aver identificato 57 persone e 20 organizzazioni come possibili imputate in relazione all’incendio della Grenfell Tower avvenuto nel giugno 2017, che causò la morte di 72 persone. La richiesta sarà inviata alla procura, che dovrà decidere se procedere con le accuse penali. L’incendio si verificò in un grattacielo di Londra, e le autorità hanno condotto un’indagine approfondita sulla vicenda.

La polizia britannica ha dichiarato che chiederà alla procura di valutare l ‘incriminazione di 57 persone e 20 organizzazioni per reati penali in relazione all’ incendio della Grenfell Tower del 14 giugno 2017, in cui morirono 72 persone. La Metropolitan Police ha precisato che i fascicoli contenenti le prove saranno presentati alla procura entro la fine di settembre, con decisioni in merito alle accuse attese entro il 14 giugno 2027, decimo anniversario della tragedia. Le famiglie delle vittime e i sopravvissuti hanno affermato che un ulteriore ritardo nella giustizia sarebbe inaccettabile. Un’ inchiesta pubblica nel 2024 ha stabilito che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grenfell Tower, per la polizia è possibile incriminare 57 persone per l’incendio a Londra

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