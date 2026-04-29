A Londra, nel quartiere noto per la presenza di una forte comunità ebraica, due persone sono state ferite da arma da taglio. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato un sospettato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle vittime o sui motivi dell'aggressione. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le verifiche.

A Londra, due persone sono state accoltellate in un quartiere con una numerosa comunità ebraica e un sospettato è stato arrestato. L’organizzazione di sicurezza Shomrim ha dichiarato che un sospettato “è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di accoltellare alcuni passanti di fede ebraica”. Ha aggiunto che il sospettato è stato bloccato dai membri di Shomrim prima di essere arrestato dalla polizia. Anche un’altra organizzazione, il Community Security Trust, ha dichiarato che un uomo è stato arrestato dopo un’aggressione con coltello. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’incidente segnalato “profondamente preoccupante”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, due persone accoltellate in quartiere ebraico: la polizia sul luogo

Notizie correlate

Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica.

Leggi anche: Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L’allarme della polizia: “Ennesimo attacco in zona”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Londra, accoltellate due persone della comunità ebraica a Golders Green: fermato un sospetto; Ztl, arrivano i varchi in uscita a Monti: la mappa anti-furbetti; Spedizione punitiva per l’affitto irregolare, accoltellato l’occupante abusivo: arrestati mamma, figli e amica; Corte Ue, la legge di Budapest sulle persone Lgbtq+ viola il diritto europeo.

Londra, due persone accoltellate in quartiere ebraico: la polizia sul luogoA Londra, due persone sono state accoltellate in un quartiere con una numerosa comunità ebraica e un sospettato è stato arrestato. L'organizzazione di ... lapresse.it

Londra, agguato davanti a una sinagoga: 2 accoltellati. Starmer: è attacco a tutta la Gran BretagnaL'agguato avvenuto nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. Arrestato il presunto aggressore. Non è la prima volta che la comunità è oggetto di ... rainews.it

Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico. Starmer: “Inquietante” x.com

Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo - facebook.com facebook