Greenpeace | in Italia 80% popolazione non usa trasporto pubblico
Un’indagine di Greenpeace mostra che in Italia circa l’80% della popolazione non utilizza regolarmente il trasporto pubblico. Tra le ragioni segnalate ci sono problemi di sicurezza, affidabilità e, in alcune zone, l’assenza totale di servizi di autobus. Lo studio mette in luce le difficoltà che gli italiani incontrano nel muoversi con i mezzi pubblici, evidenziando le criticità che coinvolgono sia le infrastrutture sia le modalità di gestione del servizio.
Trasporto pubblico insicuro, inaffidabile e talvolta completamente assente: l’indagine di Greenpeace svela il difficile rapporto degli italiani con gli autobus. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Greenpeace: in Italia 80% popolazione non usa trasporto pubblico
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