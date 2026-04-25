Trasporto pubblico | il gruppo Arriva acquisirà l' 80% di La Linea

Il Gruppo Arriva ha annunciato di aver firmato un accordo per acquistare l’80% di La Linea spa. La società gestisce le linee urbane di un comune e alcune tratte extraurbane verso Venezia. Arriva è presente nel settore del trasporto pubblico e attraverso la sua divisione locale si occupa di linee in città e collegamenti con altre aree. La firma dell’accordo riguarda la maggioranza della società coinvolta.

Il Gruppo Arriva (che, attraverso la sua divisione locale, gestisce le linee urbane del trasporto pubblico di Chioggia più alcune linee extraurbane di collegamento con Venezia) ha annunciato di aver firmato un accordo per acquisire una quota di maggioranza (80%) di La Linea spa, un altro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Leggi anche: Trasporto pubblico, la linea gialla di Carpi cambia percorso Trasporto pubblico non di linea, avviato bando Taxi e NCCTempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, giusta delibera di giunta, si prepara ad avviare un nuovo bando pubblico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trasporto pubblico e sicurezza a Rende, Ghionna e Garritano (Gruppo Futuro): scelte illogiche, silenzi inaccettabili; Il Gruppo Arriva acquisisce l'80% de La Linea spa raddoppiando la propria quota di mercato in Veneto; Convocato il Consiglio comunale di Siena; LE SCELTE DEL GOVERNO SULLA MOBILITÀ BLOCCANO IL PAESE - Gruppo Pd. Arriva, il gruppo che gestisce i bus per Chioggia si prende i mezzi de La Linea: «Puntiamo a espandere la nostra rete»Dicono che ci stessero lavorando da parecchi mesi: da una parte Arriva, uno dei principali operatori di mobilità passeggeri in Europa che in provincia gestisce i bus Venezia-Chioggia, ... ilgazzettino.it Oggi la prima Giornata Mondiale del Trasporto pubblicoUna mobilità più sostenibile e centrata sulle persone. IVECO BUS lo dimostra con soluzioni innovative, dal biometano all’elettrico. trasportale.it Trasporto pubblico, Cavallari: il centrodestra tradisce le aree interne: più costi e meno servizi - facebook.com facebook #Sciogliamoidubbi Abbonamenti al #trasporto pubblico, #detraibilità ed eventuali somme rimborsate dal datore di lavoro: tutto quello che c'è da sapere, nella puntata odierna de #LaPostadiFiscoOggi t.ly/aEAJC x.com