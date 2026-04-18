Un romanzo di formazione narra le esperienze di una giovane protagonista che affronta le sfide della crescita. In questa storia, la figlia si confronta con la perdita della madre dopo un litigio, mentre il padre le risponde attraverso una favola. La narrazione si sviluppa con l’intento di esplorare i sentimenti di dolore e di speranza, offrendo uno sguardo intimo sui legami familiari e le difficoltà di affrontare il lutto.

L EILA Genere: romanzo di formazione??? Di e con: Clementina Abba Legnazzi, Alessandro Abba Legnazzi, Giada Vincenzi “Finale: Allegro”, il film che nessuno si aspettava da Barbara Bouchet X Leggi anche › “Sciatunostro”: la recensione del film di Leandro Picarella Come realizzare un film privatissimo (co-firmato con la figlia, girato nella casa dei nonni) e fare in modo che parli a tutti? Alessandro Abba Legnazzi, una carriera da documentarista, fumettista, animatore di laboratori di cinema coi ragazzi, risponde al dolore della figlia Clementina di fronte alla partenza della madre dopo un litigio, con gli strumenti della favola: la ribattezza Leila, fa di lei un’aviatrice e parte per una missione immaginaria creando una nuova geografia nello spazio domestico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alessandro Abba Legnazzi risponde al dolore della figlia Clementina di fronte alla partenza della madre dopo un litigio, con gli strumenti della favola

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