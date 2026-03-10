Gravidanza a rischio | chirurgia robotica salva madre e feto

Una donna di Pesaro, incinta alla diciassetettesima settimana, è stata sottoposta a un intervento chirurgico robotico al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per rimuovere una massa ovarica. L’operazione è stata eseguita con tecnologia robotica, coinvolgendo un team medico specializzato. L’intervento si è concluso con successo, salvando la madre e il feto.

Una donna di Pesaro, incinta alla diciassettesima settimana, ha subito un intervento chirurgico robotico al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per rimuovere una massa ovarica. L’operazione è stata eseguita con successo: la madre e il feto sono stati salvati grazie alla tecnologia mini-invasiva. La scoperta della patologia è avvenuta durante un controllo di routine, evidenziando l’importanza degli screening prenatali nella regione. Il team guidato dal professor Renato Seracchioli ha gestito il caso con precisione tecnica, evitando complicazioni che avrebbero potuto compromettere la gravidanza. Questa vicenda illustra come la sanità dell’Emilia-Romagna integri innovazione tecnologica e cura umana nei centri di riferimento regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

