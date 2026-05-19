Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato gravemente ferito mentre si trovava in auto con la compagna. L’incidente si è verificato mercoledì scorso in piazzetta De Franchi, nel quartiere di Barra a Napoli. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato l’uomo nelle ore successive all’episodio, senza fornire dettagli sulle cause o sulle circostanze che hanno portato al ferimento. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.

Tempo di lettura: 2 minuti?C’è una svolta in merito al ferimento di un uomo avvenuto mercoledì scorso in piazzetta De Franchi, nel quartiere di Barra, a Napoli.?La polizia ha sottoposto a fermo un pregiudicato di 40 anni, proprio del quartiere Barra. È accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima si trovava all’interno della sua auto insieme alla compagna quando sarebbe stato avvicinato dal 40enne e, dopo un breve diverbio, raggiunto da vari colpi di pistola.? La vittima fu immediatamente trasportata dalla compagna al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, con almeno tre ferite da colpi d’arma da fuoco al petto e al fianco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gravemente ferito mentre era in auto con la compagna, arrestato un 40enne

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MORTO NELLO SCHIANTO, INCHIESTA PER OMICIDIO STRADALE | 03/01/2026

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