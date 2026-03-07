Mondragone picchia la compagna incinta e la ferisce con un coltello | arrestato 40enne

Nella notte a Mondragone, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni dopo una lite che si è trasformata in un'aggressione violenta. L'uomo ha colpito la compagna incinta con un coltell?, ferendola. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. L'aggressore è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una lite degenerata in una brutale aggressione. Nella notte a Mondragone, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato un 40enne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di evasione e lesioni personali aggravate dall’uso di armi ai danni della compagna. L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto al numero di emergenza 112. I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della donna, dove si era trasferita insieme alla figlia minore dopo precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, la donna – incinta – ha raccontato ai militari che il compagno l’avrebbe raggiunta in casa e, al termine di una discussione legata alla decisione di portare avanti la gravidanza, l’avrebbe aggredita con calci e pugni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Picchia la compagna incinta e la ferisce con il coltello: "Devi abortire"Notte di follia a Mondragone, dove un 40enne ha aggredito la compagna incinta colpendola con calci e pugni e ferendola con un coltello.

