Grande successo per Un Giorno da Protagonisti | il volley unisce Brindisi al PalaMalagoli
Domenica 17 maggio il PalaMalagoli ha accolto con entusiasmo l’evento “Un Giorno da Protagonisti”, parte del torneo 2026 organizzato dall’Asd 7Due100 Volley. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attirato un pubblico vario, portando in campo il volley tra momenti di sport, inclusione e divertimento. L’evento ha visto la partecipazione di atleti di diverse età e livelli, creando un’atmosfera di condivisione e entusiasmo tra i presenti. La giornata si è conclusa con un forte afflusso di pubblico e attività sportive.
BRINDISI – Sport, inclusione e divertimento hanno riempito il PalaMalagoli in occasione di “7 Due100 Volley's tounament 2026– Un Giorno da Protagonisti”, la manifestazione organizzata dalla Asd 7Due100 Volley che domenica 17 maggio ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e. 🔗 Leggi su Today.it
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