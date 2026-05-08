Brindisi la musica unisce i popoli | gran concerto al Teatro Verdi

A Brindisi, al Teatro Verdi, si è tenuto un grande concerto che ha coinvolto diverse persone e culture. L’evento ha visto esibirsi studenti che suoneranno jazz, creando un momento musicale condiviso. La serata ha affrontato anche il tema dell’immigrazione via mare, collegandolo alla forza unificante della musica. La manifestazione ha attirato un pubblico vario, interessato a ascoltare le performance e a riflettere sui temi sociali attraverso il linguaggio universale del suono.

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? Domande chiave Come può la musica affrontare il tema dell'immigrazione via mare?. Chi sono gli studenti che porteranno il jazz sul palco del Verdi?. Quali scuole della provincia hanno collaborato a questo progetto musicale?. Come si può seguire l'evento in streaming tramite il QR code?.? In Breve Lunedì 11 maggio 2026 ore 17.30 al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.. Partecipano Coro, Orchestra e ensemble jazz del Liceo Durano con Carmen Taurino.. Coinvolte 12 istituzioni scolastiche tra Brindisi, Mesagne, Ostuni, Oria e San Pietro Vernotico.. Streaming disponibile tramite QR code con videomessaggio di Tareke Brhane del Comitato 3 Ottobre.. Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, la musica unisce i popoli: gran concerto al Teatro Verdi Notizie correlate Leggi anche: La Rete Orpheus apre la Settimana della Musica: al "Verdi" il Gran Concerto dedicato ai popoli del mare Verdi & Sting in concerto: la musica unisce per la pace a GallarateGallarate: Un Concerto Tra Verdi e Sting per un Messaggio di Pace Domenica 22 febbraio 2026, il Teatro del Popolo di Gallarate ospiterà un concerto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Al Verdi di Brindisi la Giornata del Jazz tra vinili, poesia e il piano di Andrioli; Sul palco del Verdi l'eccezionale concerto de I 12 Violoncelli dei Berliner Philharmoniker, 5 maggio 2026. Brindisi, la Croce Rossa organizza il concerto La musica che unisce, la solidarietà che aiutaUna serata all’insegna della musica e dell’impegno sociale per rafforzare il legame con la comunità. Il Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana promuove un evento speciale in occasione della F ... brindisisera.it Teatro Verdi: riflettori accesi sulla nuova stagionePoche ore separano il pubblico dal primo sipario stagionale del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. L’attesa è condita da sensazioni molto positive in vista dell’inizio delle attività. Un dato numerico ... quotidianodipuglia.it CULTURA & PROSA Gran finale al Teatro Verdi! Sta per calare il sipario sulla stagione di prosa 2025/2026…e lo facciamo in grande stile con un appuntamento da non perdere! 14 maggio ore 21.00 Teatro Verdi Sul palco Paolo Ruffini con “Pre - facebook.com facebook