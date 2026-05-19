Stasera su Canale 5 si svolge la finale del Grande Fratello VIP, con i concorrenti ancora in gara che si contendono il titolo attraverso il televoto. Dopo settimane di convivenza, le dinamiche tra i partecipanti sono state caratterizzate da strategie e alleanze, con diversi colpi di scena che hanno movimentato il percorso. Todaro e Biancardi sono i due finalisti ancora in corsa, pronti a confrontarsi per la vittoria. La serata conclude un lungo percorso di eliminazioni e discussioni tra i concorrenti.

Dopo mesi di convivenza forzata, strategie, alleanze e colpi di scena, il Grande Fratello VIP arriva al momento più atteso: la finale. Stasera, martedì 19 maggio, scopriremo chi tra i sette concorrenti rimasti nella Casa si aggiudicherà la vittoria e il montepremi finale. Come da tradizione, la serata sarà ricca di emozioni, sorprese e qualche esibizione fuori programma. Vediamo cosa ci aspetta. Grande Fratello VIP: l’ultima sfida tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro. La serata finale si aprirà con un’esibizione corale che vedrà protagonisti Ilary Blasi, gli ex concorrenti eliminati nel corso delle settimane e il corpo di ballo del programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello VIP, stasera su Canale 5 la grande finale: Todaro e Biancardi si giocano tutto al televoto

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Grande fratello vip 2026 | ecco il terzo finalista | Lucia vs Adriana | sondaggio televoto

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