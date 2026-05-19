Grande Fratello Vip 2026 stasera la finale su Canale 5 | anticipazioni diretta di martedì 19 maggio Nomination eliminati e sondaggi vincitore

Stasera, martedì 19 maggio 2026, si svolge la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e trasmessa in diretta su Canale 5. Durante la puntata si conoscerà il nome del vincitore, dopo settimane di nomination e eliminazioni. In questa occasione vengono resi noti i risultati dei sondaggi e si assisterà alle ultime nomination e alle eliminazioni che hanno caratterizzato questa edizione del reality.

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