Grande Fratello Vip 2026 stasera la finale su Canale 5 | anticipazioni diretta di martedì 19 maggio Nomination eliminati e sondaggi vincitore
Stasera, martedì 19 maggio 2026, si svolge la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e trasmessa in diretta su Canale 5. Durante la puntata si conoscerà il nome del vincitore, dopo settimane di nomination e eliminazioni. In questa occasione vengono resi noti i risultati dei sondaggi e si assisterà alle ultime nomination e alle eliminazioni che hanno caratterizzato questa edizione del reality.
Stasera, martedì 19 maggio 2026, va in onda la finale del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della finale del 19 maggio, cosa succederà?. Martedì 19 maggio 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip 2026, il reality show riportato al grande successo da Ilary Blasi. Con la diciottesima si conclude una delle edizioni più amate di sempre del popolare reality show che, complice il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, un duo di opinioniste equilibrato e pungente e un cast di concorrenti in cui hanno indubbiamente primeggiato le donne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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