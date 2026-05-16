Il 19 maggio 2026 si svolgerà la puntata finale del Grande Fratello Vip, con la decisione del sesto e ultimo finalista dell’edizione in corso. Nella casa, i concorrenti Renato Biancardi e Raimondo Todaro sono tra i candidati più vicini alla conquista della finale, mentre il pubblico ha espresso le proprie preferenze attraverso un sondaggio. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con il pubblico che attende di scoprire chi tra i due riuscirà a passare l’ultimo turno di eliminazioni.

La tensione è alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip 2026, dove tutto è pronto per la puntata del 19 maggio, quella che decreterà il sesto e ultimo finalista di un’edizione seguita passo dopo passo dal pubblico. Dopo settimane di nomination, eliminazioni e colpi di scena, il televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro è diventato il vero protagonista delle ultime ore. Il sondaggio online mostra una sfida serrata, con percentuali che cambiano di minuto in minuto e una distanza minima tra i due concorrenti. Chi riuscirà a conquistare il posto in finale? Qual è la situazione aggiornata dei sondaggi? E come seguire la puntata decisiva del Grande Fratello Vip in TV e streaming? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggio puntata 19 maggio 2026: chi va in finale tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro

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Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera

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