Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raimondo vola in finale Mussolini-Volpe-Dumitras al televoto

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. I concorrenti rimasti in gara si sono confrontati con l’ultima fase del reality, con Raimondo che ha ottenuto l’accesso diretto alla finale. Contestualmente, tre partecipanti sono stati messi al televoto: si tratta di due concorrenti, uno dei quali ha un cognome associato a una figura storica, e di un altro che ha preso parte alla trasmissione. La puntata è stata commentata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Video Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: Raimondo vola in finale, Mussolini-Dumitras al televotoTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...

Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: il segreto di Lucia, Raimondo vola in finaleTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoGrande Fratello Vip, la finale: sondaggi, chi vince e cosa vedremo staseraOggi martedì 19 maggio 2026 va in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: i finalisti, il televoto, quote e tutte le anticipazioni ... libero.it

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoChi vincerà il Grande Fratello Vip? Quote e pronosticiStasera la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. E c'è curiosità sul possibile vincitore: chi è il preferito ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web