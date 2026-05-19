Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raimondo vola in finale Mussolini-Volpe-Dumitras al televoto

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. I concorrenti rimasti in gara si sono confrontati con l’ultima fase del reality, con Raimondo che ha ottenuto l’accesso diretto alla finale. Contestualmente, tre partecipanti sono stati messi al televoto: si tratta di due concorrenti, uno dei quali ha un cognome associato a una figura storica, e di un altro che ha preso parte alla trasmissione. La puntata è stata commentata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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