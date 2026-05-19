Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | Raimondo vola in finale Mussolini-Dumitras al televoto
Il 19 maggio si è conclusa la settimana finale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Raimondo è riuscito ad arrivare in finale, mentre Mussolini e Dumitras sono stati messi al televoto. La puntata ha visto anche altri momenti e decisioni che hanno coinvolto i concorrenti, con la suspense che si è concentrata sulla scelta tra i due finalisti al televoto.
Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it
Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista
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