Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il segreto di Lucia

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno commentato gli eventi della puntata finale. Durante la serata sono stati svelati alcuni dettagli riguardanti i partecipanti, tra cui il segreto di Lucia. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e l’assegnazione di premi finali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.

Video Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: Manzini contro Lucarelli, Raul vola in finaleTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...

Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: chi andrà in finale tra Renato e RaimondoTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoGrande Fratello Vip, la finale: sondaggi, chi vince e cosa vedremo staseraOggi martedì 19 maggio 2026 va in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: i finalisti, il televoto, quote e tutte le anticipazioni ... libero.it

grande fratello vip grande fratello vip riassuntoChi vincerà il Grande Fratello Vip? Quote e pronosticiStasera la finale del reality show condotto da Ilary Blasi. E c'è curiosità sul possibile vincitore: chi è il preferito ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web