Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il segreto di Lucia

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi su Canale 5. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno commentato gli eventi della puntata finale. Durante la serata sono stati svelati alcuni dettagli riguardanti i partecipanti, tra cui il segreto di Lucia. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i concorrenti e l’assegnazione di premi finali.

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