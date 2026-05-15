Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli Raul vola in finale

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa il 15 maggio su Canale 5, sono stati annunciati i finalisti e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La conduttrice Ilary Blasi ha condotto lo show, con commenti in studio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La puntata ha visto lo scontro tra Manzini e Lucarelli, mentre Raul ha ottenuto l'accesso diretto alla finale. La serata ha anche mostrato l’eliminazione di altri concorrenti e i momenti più discussi del reality.

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