Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli Raul vola in finale

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa il 15 maggio su Canale 5, sono stati annunciati i finalisti e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La conduttrice Ilary Blasi ha condotto lo show, con commenti in studio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La puntata ha visto lo scontro tra Manzini e Lucarelli, mentre Raul ha ottenuto l'accesso diretto alla finale. La serata ha anche mostrato l’eliminazione di altri concorrenti e i momenti più discussi del reality.

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Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it

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