Grande Fratello Vip 2026 stasera la finale | chi sarà il vincitore?
Stasera si tiene la finalissima dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si svolge martedì 19 maggio 2026 e segna la conclusione del reality show. Durante la serata verranno annunciati i nomi dei concorrenti che sono arrivati in finale. La trasmissione è trasmessa in diretta e vede la partecipazione di diversi concorrenti eliminati nel corso delle settimane.
Anticipazioni finale di martedì 19 maggio 2026. E’ tempo di finalissima per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Prima di tutto, la serata si aprirà con un’esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che vedrà l’incursione di una coreografa dal “ tecnicismo centrale ”. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera ci sarà infatti un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto |
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