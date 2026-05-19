Grande Fratello Vip 2026 stasera la finale | chi sarà il vincitore?

Stasera si tiene la finalissima dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si svolge martedì 19 maggio 2026 e segna la conclusione del reality show. Durante la serata verranno annunciati i nomi dei concorrenti che sono arrivati in finale. La trasmissione è trasmessa in diretta e vede la partecipazione di diversi concorrenti eliminati nel corso delle settimane.

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