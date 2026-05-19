Stasera la finale del Grande fratello vip i favoriti e come votare il vincitore Todaro avanti nei sondaggi sull’ultima eliminazione

Questa sera, alle 21, il prime time di Canale 5 trasmetterà la finale del Grande Fratello Vip. Sono stati diffusi i nomi dei concorrenti favoriti e le modalità di voto per decretare il vincitore. Nei sondaggi pubblicati nelle ultime ore, il concorrente che ha ottenuto più consensi è stato considerato in vantaggio rispetto agli altri. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con momenti dedicati alle eliminazioni e alle cerimonie di premiazione.

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