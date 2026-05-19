Stasera la finale del Grande fratello vip i favoriti e come votare il vincitore Todaro avanti nei sondaggi sull’ultima eliminazione
Questa sera, alle 21, il prime time di Canale 5 trasmetterà la finale del Grande Fratello Vip. Sono stati diffusi i nomi dei concorrenti favoriti e le modalità di voto per decretare il vincitore. Nei sondaggi pubblicati nelle ultime ore, il concorrente che ha ottenuto più consensi è stato considerato in vantaggio rispetto agli altri. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con momenti dedicati alle eliminazioni e alle cerimonie di premiazione.
Roma, 19 maggio2026 – Questa sera, martedì 19 maggio, i riflettori del prime time di Canale 5 si accenderanno alle 21.40 sull'ultimo capitolo del Grande Fratello Vip 2026, giunto all'atto conclusivo di un'ottava edizione ricca di dinamiche. In diretta dallo studio romano, la padrona di casa Ilary Blasi – affiancata quest'anno dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici – guiderà una maratona televisiva che dovrebbe regalare colpi di scena, sorprese e rese dei conti. Sarà una lunga notte, al termine della quale si scoprirà chi succederà nell'albo d'oro dei vincitori del reality più spiato d'Italia. Chi è già in finale e la sfida per l'ultimo posto disponibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Grande Fratello - Anita è la vincitrice della diciannovesima edizione
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