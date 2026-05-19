Grande Fratello Vip 2026 la finale in diretta | Alessandra Raul e Adriana al primo televoto flash

Da davidemaggio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 maggio alle 22:00 si è svolta la finale in diretta del Grande Fratello Vip 2026, con Alessandra, Raul e Adriana ancora nel cast. Poco prima, alle 22:03, è stata mostrata una breve anteprima con i concorrenti ancora in gara. Durante la puntata, si è tenuto un televoto flash che ha coinvolto immediatamente i tre concorrenti, determinando le prime decisioni del pubblico in questa fase finale del reality.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in Casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

grande fratello vip 2026 la finale in diretta alessandra raul e adriana al primo televoto flash
© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: Alessandra, Raul e Adriana al primo televoto flash
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande fratello vip 2026 | ecco il terzo finalista | Lucia vs Adriana | sondaggio televoto

Video Grande fratello vip 2026 | ecco il terzo finalista | Lucia vs Adriana | sondaggio televoto

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quattordicesima puntata: Adriana e Alessandra ad un passo dalla finale

Grande Fratello Vip, eliminato, finalisti e riassunto puntata 15 maggio: Manzini contro Lucarelli, al televoto flash Francesca e AdrianaTempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in...

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni della finale, chi vincerà?Tutto sulla finale del Grande Fratello Vip 2026 di questa sera martedì 19 maggio 2026, chi sono i finalisti, cosa succederà ... gazzetta.it

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 19 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi vincitoreTutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 2026: televoto in corso per l'ultimo eliminato. Chi sarà il vincitore? superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web