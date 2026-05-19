Nella serata del 19 maggio alle 22:00 si è svolta la finale in diretta del Grande Fratello Vip 2026, con Alessandra, Raul e Adriana ancora nel cast. Poco prima, alle 22:03, è stata mostrata una breve anteprima con i concorrenti ancora in gara. Durante la puntata, si è tenuto un televoto flash che ha coinvolto immediatamente i tre concorrenti, determinando le prime decisioni del pubblico in questa fase finale del reality.

19 maggio – 22:00. Breve anteprima con la presentazione dei concorrenti ancora in gioco. 19 maggio – 22:03. La sigla iniziale. La finalissima del GFVIP parte da un balletto, sulla passerella, con protagonisti i 7 concorrenti rimasti. In studio ballano, invece, Ilary Blasi con alcuni eliminati. Finché non arriva Francesca Manzini, che interrompe tutto con il suo “ tecnicismo centrale “. 19 maggio – 22:07. Ilary rimanda i concorrenti in Casa e saluta le opinioniste Cesara e Selvaggia; non manca nemmeno un ringraziamento al pubblico: “ Abbiamo seguito tutti i vostri consigli e siamo tornati a divertirci insieme “. Intanto, chiude subito il televoto tra Raimondo e Renato che decreterà il sesto finalista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, la finale in diretta: Alessandra, Raul e Adriana al primo televoto flash

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Grande fratello vip 2026 | ecco il terzo finalista | Lucia vs Adriana | sondaggio televoto

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