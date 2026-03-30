Grande Fratello Vip 2026 diretta quinta puntata | fuori Giovanni Ibizia e Raimondo al televoto… e in isolamento!

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, i concorrenti Giovanni, Ibizia e Raimondo sono stati messi al televoto e ora si trovano in isolamento. La conduttrice Ilary Blasi è entrata in studio e ha salutato le opinioniste, annunciando che il televoto era ufficialmente aperto. La puntata è iniziata con alcune anteprime prima di collegarsi con la casa, dove sono stati mostrati i momenti delle nomination.

30 marzo – 21:56. Brave anteprima. 30 marzo – 21:58. Ilary Blasi entra in studio, saluta le due opinioniste e subito si collega con la casa, soprattutto per “un saluto speciale ai nostri nominati” perché “chiudo ufficialmente il televoto”. 30 marzo – 22:01. Adriana contro Alessandra e Antonella. Si parla dell’astio tra Alessandra e Adriana. La Volpe è inferocita con la Mussolini e la Elia per aver ironizzato sul suo avere il ciclo: “Che squallore! Questa è una pagina brutta di televisione . Mettere in pasto una cosa privata mia la trovo squallida”. Ilary smorza: “Va beh ma non c’è niente di male”. E Adriana: “Se questo è il contenuto che vogliamo fare, mandatemi fuori”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntata: fuori Giovanni, Ibizia e Raimondo al televoto… e in isolamento! Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntata: fuori Giovanni Calvario Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta terza puntata: fuori Dario Cassini, in 4 al televoto (senza eliminazione) Grande Fratello Vip 2026, diretta quinta puntataClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27... GRANDE FRATELLO ANTICIPAZIONI RESA DEI CONTI FINALE! Valentina e Domenico decidono e una bomba!