Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Esibizionista di Annalisa | Video Mediaset
Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi è entrata nella casa e ha ballato insieme ai concorrenti sulle note di “Esibizionista” di Annalisa. La conduttrice ha partecipato a un momento di intrattenimento, sorprendendo gli abitanti della casa con questa esibizione. Un video pubblicato da Mediaset mostra l’intera scena, con i partecipanti che si sono uniti nel ballo. La serata ha proseguito con altri eventi e confronti tra i concorrenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.
La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 vede Ilary Blasi varcare la porta rossa della casa per una sorpresa ai concorrenti. La conduttrice si ritrova così improvvisamente a ballare una coreografia di Francesca Manzini. Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di “Esibizionista” di Annalisa. Un momento esilarante nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi, entrata a sorpresa nella casa di Cinecittà per comunicare il verdetto del quarto finalista, si ritrova a ballare la nuova coreografia di Francesca Manzini diventata oramai un vero tormentone. Sulle note di “Esibizionista” di Annalisa, la Blasi balla con tutti i concorrenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
GRANDE FRATELLO VIP 2026: ILARY BLASI TORNA, SELVAGGIA LUCARELLI OPINIONISTA E UN CAST ESPLOSIVO
Sullo stesso argomento
Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Annalisa | Video MediasetLa semifinale del Grande Fratello Vip 2026 vede Ilary Blasi varcare la porta rossa della casa per una sorpresa ai concorrenti.
Grande Fratello Vip 2026, partenza col botto: Ilary Blasi e la presentazione delle opinioniste | Video MediasetAl via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5.
Sondaggi televoto Grande Fratello Vip, percentuali stasera 15 maggio 2026: chi è il quarto finalista tra Raul e Renato x.com
Arriva la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale5 in prime time. A giocarsi tutto sono Raul Dumitras e Renato Biancardi, in nomination stasera. Tre posti in finale sono già occupati: Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Il quart facebook
Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro contro tutti: Selvaggia Lucarelli sembri molto nervoso | Video MediasetRaimondo Todaro si siede sulla poltrona rossa che scotta al Grande Fratello Vip 2026 per un confronto con gli altri concorrenti. superguidatv.it
Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiTutto pronto per la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi: chi sarà il quarto finalista di questa edizione? superguidatv.it
La Dimensione del Vault Deve Essere Molto Più Grande Tipo Ieri reddit