Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi balla con i concorrenti sulle note di Esibizionista di Annalisa | Video Mediaset

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi è entrata nella casa e ha ballato insieme ai concorrenti sulle note di “Esibizionista” di Annalisa. La conduttrice ha partecipato a un momento di intrattenimento, sorprendendo gli abitanti della casa con questa esibizione. Un video pubblicato da Mediaset mostra l’intera scena, con i partecipanti che si sono uniti nel ballo. La serata ha proseguito con altri eventi e confronti tra i concorrenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui