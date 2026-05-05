Grande Fratello Vip 2026 chi è il secondo FINALISTA di ieri sera martedì 5 maggio? | Video Mediaset

Ieri sera, martedì 5 maggio 2026, si è conclusa una puntata del Grande Fratello Vip 2026 in cui è stato annunciato il secondo finalista del programma. Tra i concorrenti in lizza per questa posizione ci sono Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La decisione ha coinvolto una fase di votazioni tra i partecipanti o il pubblico, con l’annuncio del nome scelto durante la trasmissione.

Grande Fratello Vip 2026, chi è il secondo finalista di ieri sera martedì 5 maggio 2026? In lizza per il titolo di secondo finalista ci sono: Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo?. Grande Fratello Vip 2026, il verdetto del televoto per il secondo finalista. Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 abbiamo scoperto anche il nome del secondo concorrente finalista. In realtà i nominati sono convinti che si tratta di una nomination per l’eliminazione, ma spetta ad Antonella Elia rivelare che non è così. La Elia, infatti, in mistery room comunica ai concorrenti in nomination che uno di loro sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2026.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com