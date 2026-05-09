Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera al televoto flash di venerdì 8 maggio? | Video Mediaset

Durante la puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026 si è svolto un televoto flash. Uno dei concorrenti è stato eliminato immediatamente tramite questa modalità di voto rapido. La decisione è stata comunicata in diretta, senza ricorrere a votazioni prolungate o altre procedure. La puntata ha visto anche altri momenti di confronto tra i concorrenti e l’intervento di opinionisti presenti in studio.

Televoto flash durante la puntata di venerdì 8 maggio del Grande Fratello Vip 2026. Dopo il verdetto delle nomination che hanno visto Marco Berry primo candidato alla prossima eliminazione, Ilary Blasi comunica che la squadra vincitrice tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia avrà un benefit importantissimo. Grande Fratello Vip 2026, catena di salvataggio per il televoto flash. La squadra di Antonella Elia vince il televoto flash contro la squadra di Alessandra Mussolini e possono così scoprire il contenuto della busta gold. “ Avete vinto un’immunità ” – si legge nella busta. I concorrenti della squadra di Antonella Elia sono chiamati a votare a chi dare l’immunità: alla fine a spuntarla con 3 voti è Raimondo Todaro.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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